Joe Bastianich, la trasformazione incredibile: “Ero un ciccione”

Joe Bastianich si è raccontato in passato parlando, senza peli sulla lingua, della sua trasformazione corporea: tutti i dettagli del cambiamento

Tutto cambia velocemente, basta soltanto volerlo. E così anche il celebre chef Joe Bastianich ha svelato in passato ai microfoni de “Il Corriere” i suoi cambiamenti: “Dodici anni fa ero un pochino ciccione e ho deciso di cambiare: ho iniziato a camminare, poi a correre per mezz’ora. Poi ho fatto la prima mezza maratona e dopo qualche tempo la maratona intera fino a trovarmi sulla linea di partenza di un Iroman: era il giugno 2011 ed era 70.3 Italy di Pescara. Oggi peso venti chili in meno”. Il giudice di Masterchef ha aggiunto altri dettagli importanti del cambiamento della sua vita: “I miei parziali sono stati di 1 ora e 40 minuti nel nuoto, 6 ore e 4 minuti nella bici e 4 ore e 33 minuti per chiudere la maratona. E’ stato il giorno più bello della mia vita”.

Joe Bastianich, l’amore per lo sport

Lo stesso Bastianich è diventato un triatleta come ha raccontato: “E’ come svolgere un lavoro: due ore al giorno, e tutti i giorni. Ovunque io sia. E questo lontano dalle gare, perché quando si avvicina la data del triathlon l’impegno sale a 6 o 7 ore al giorno, un lavoro appunto. A me piace sudare la mattina presto, spesso se posso vado anche in palestra: insomma allenarsi diventa una parte fondamentale e costante nella vita di qualsiasi triatleta”. Infine, ha concluso: “Mi piace allenarmi in Italia, in bici lungo le sponde del lago di Como o a Milano al parco Sempione. Ma anche a New York, la mia città, mi piace correre. Comunque quando mi sposto, ovunque io vada ho con me le mie scarpe e la mia bici. Mi segue anche un allenatore per aiutarmi a preparare le gare. Sono più forte in bici e scarso nel nuoto, a correre mi difendo”.