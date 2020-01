Moglie Joe Bastianich, chi è Deanna Damiano: età, carriera, vita privata della donna che da molti anni sta al fianco dell’imprenditore volto noto della tv italiana.

Deanna Damiano e Joe Bastianich si sono sposati nel 1995 e hanno tre figli: Olivia, Miles ed Ethan, che vivono negli Stati Uniti insieme alla madre (americana di nascita), mentre Joe Bastianich per lavoro è spesso in Italia. Hanno attraversato una profonda crisi di coppia, ma ne sono usciti con la convinzione che la famiglia venga prima di tutto. Conosciamo più da vicino la dolce metà di uno degli chef (nonché imprenditore) più in vista sulla scena internazionale.

L’identikit di Deanna Bastianich

Di Deanna Damiano in Bastianich si sa molto poco – c’è chi la definisce una “moglie fantasma” – anche perché, come ha svelato lo stesso imprenditore e chef, lei non ama molto le luci della ribalta e preferisce mantenere una certa privacy. Si è sempre interessata agli affari della famiglia e alla cura dei suoi tre figli, con cui vive a New York, ed è una grande appassionata di arte e di pittura. Inoltre Deanna ama moltissimo gli animali e ha un labrador di nome Charlie.

“Lei è una donna generosa e molto riservata – ha confidato Joe -. Cerco di rispettare le sue esigenze tenendola fuori da interviste e incontri pubblici. Lei non farebbe mai tv. Ci rispettiamo, lei cerca di darmi lo spazio di cui ho bisogno”. Lo stesso Bastianich ha rivelato che Deanna l’ha aiutato molto all’inizio della sua carriera, sostenendolo psicologicamente ed economicamente: “Deanna è straordinaria, molto paziente. Riservata. Abbiamo festeggiato vent’anni di matrimonio a Parigi, la nostra città. Ci andavamo anche quando avevamo poca disponibilità. E mentre io fondavo il primo ristorante a New York, lei già lavorava e mi dava i soldi per sigarette e taxi”.

Certo è che Deanna è una bellissima donna: bionda, occhi chiari e fisico curatissimo. E schiva, sì, ma anche “tosta”. Non stupisce che Bastianich sia ancora molto innamorato di lei (al netto dei soliti pettegolezzi sui suoi presunti flirt, a partire da quello con Roberta Ruiu, ex cantante delle Lollipop)…

EDS