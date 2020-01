Irene Pivetti chi è: età, carriera e vita privata della politica italiana

Conosciamo meglio la storia di Irene Pivetti: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della sorella di Veronica

Irene Pivetti nasce a Milano il 4 aprile 1963. Figlia del regista Paolo Pivetti e dell’attrice e doppiatrice Grazia Gabrielli, sorella di Veronica ed è nipote del linguista Aldo Gabrielli. Si laurea con lode in lettere (indirizzo filosofico) all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano: lavora come consulente editoriale. Tra il 1987 e il 1990 cura volumi sulla lingua italiana per Motta Editore, Selezione, Mondadori, Club degli Editori, De Agostini. Dal 1990 al 1994 è stata responsabile della Consulta Cattolica della Lega Lombarda, poi divenuta Lega Nord.

Nel 1992 viene eletta deputato alla Camera nella lista del Carroccio con la riconferma nel 1994. Poi viene eletta Presidente della Camera dei Deputati: a 31 anni diventando la più giovane presidente della Camera della storia italiana, nonché la seconda donna dopo Nilde Iotti (eletta nel 1979). Nel 2018 fonda il partito politico di centrodestra Italia Madre. Alle elezioni europee del 2019 Irene Pivetti si candida nelle liste di Forza Italia, ma non viene eletta. Inoltre, è stata direttore di periodici politici tra il 1983 e il 1986, tra cui Dialogo e Rinnovamento, periodico universitario, nel 1993 di Identità, mensile, a diffusione regionale. tra il 1990 e il 1994 è opinionista de L’Indipendente e de L’Italia settimanale.

Collabora con le principali testate Il Messaggero (1996-1997), Libero (2000), Scandali 2000 e Il Campanile nuovo (2000-2002). Infine, è stata direttore di Italia Federale, agenzia stampa settimanale, a diffusione nazionale. Collabora a Donna Moderna, curando una rubrica settimanale e nel 2002 è diventata giornalista professionista.

Irene Pivetti chi è: vita privata

Irene è stata sposata per un breve periodo con Paolo Taranta, poi il matrimonio è stato annullato visto che aveva dichiarato di non volere figli. Poi ha avuto una relazione con Alberto Brambilla, ma l’uomo aveva dieci anni in meno rispetto a lei. I due si sposano nel 1997 e nascono due figli: Ludovica e Federico.