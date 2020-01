Federica Gasbarro, chi è: età e storia della Greta Thunberg italiana

Portavoce del movimento romano dei Fridays for Future, Federica Gasbarro è l’unica italiana ad essere stata scelta per presenziare allo Youth Summit del 21 settembre scorso. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Federica Gasbarro è stata l’unica italiana che lo scorso 21 settembre ha partecipato al Youth Summit, il vertice sul clima giovanile che si è tenuto a New York, nel corso del quale ogni partecipante ha presentato il suo progetto per combattere il cambiamento climatico e il surriscaldamento globale. In Italia è tra i giovani più attivi del movimento del Friday For Future. “Sono nata il 3 gennaio. Lo stesso giorno di Greta Thunberg”, dice di sé. “Alla prima manifestazione a cui ho partecipato eravamo in 15… Oggi invece stiamo facendo una rivoluzione”. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Federica Gasbarro

Federica Gasbarro è nata il 3 gennaio 1995 da genitori abruzzesi e vive a Roma, dove studia Scienze biologiche all’Università “Tor Vergata”. E’ impegnata come green Influencer e attivista contro i cambiamenti climatici, e in futuro vorrebbe dare il proprio contributo come scienziata per trovare nuove soluzioni e arrivare a un pianeta a emissioni zero.

Dal febbraio 2019 Federica Gasbarro milita nel movimento Fridays For Future, con cui ha organizzato i “venerdì per il futuro”. Ha conosciuto personalmente Greta Thunberg, l’ha accompagnata in piazza per lo strike che si è tenuto ad aprile 2019 a Roma e ha condiviso con lei l’esperienza del summit Onu per il clima tenutosi a New York a settembre 2019. In diverse occasioni ha incontrato anche gli attivisti del movimento di altri Stati europei.

Federica Gasbarro è stata intervistata dalle principali televisioni e testate giornalistiche Federica Gasbarro e, insieme ad altri strikers, ha avuto l’opportunità di incontrare le massime cariche del governo italiano. Il 15 ottobre scorso è stata premiata a Montecarlo con una borsa di studio dalla Fondazione Mike Bongiorno. Ha appena pubblicato Diario Di Una Striker. Io E Greta Per Il Clima Dalle Piazze All’Onu (Piemme, dal 21 gennaio in libreria).

