Dua Lipa chi è: età, carriera e vita privata della cantante

Conosciamo meglio la storia di Dua Lipa: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della cantante nata a Londra di origini albanesi-kosovare

Dua Lipa nasce il 22 agosto 1995 a Londra, da genitori albanesi originari del Kosovo, che lasciano Pristina nel 1992 per trasferirsi nel quartiere londinese di Hampstead. Frequenta part-tim la Sylvia Young Theatre School, prima di tornare in Kosovo con la sua famiglia nel 2006 dove frequenta la scuola privata Mileniumi i Tretë di Pristina. All’età di 14 anni pubblica cover di canzoni dei suoi artisti preferiti come P!nk, Nelly Furtado e Christina Aguilera su YouTube. Nel 2010 torna a Londra per sfondare nel mondo della musica. Studia alla Parliament Hill School e torna a frequentare la Sylvia Young Theatre School il sabato. Lavora anche modella e nel 2013 appare in una pubblicità per X Factor.

Nel 2015 lavora al suo album di debutto sotto l’etichetta Warner Music Group e così ad agosto esce il suo primo singolo, New Love,prodotto da Emilie Haynie e Andrew Wyatt. Successivamente pubblica il suo secondo singolo, Be The One, riscuotendo un grande successo in tutto il mondo. Nel 2016 collabora con Sean Paul al singolo No Lie, diventando famosa in Italia. Nel giugno 2017 pubblica l’album, Dua Lipa. Il singolo New Rules è

Solo nel giugno del 2017 l’artista rilasciata il suo primo album, Dua Lipa. Il seguente singolo, New Rules, diventa il numero uno nella classifica del Regno Unito e il primo singolo di una cantante solista a raggiungere la vetta UK dopo Hello di Adele.

Dua Lipa chi è: vita privata

In passato è stata fidanzata con il fotomodello Isaac Crew. Successivamente sembra abbia avuto un flirt con il dj Calvin Harris. Attualmente la cantate si sta frequentando con Anwar Hadid, il fratello minore delle modelle Gigi e Bella.