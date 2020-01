Domenica Live, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 19 dicembre

A Domenica Live la sorpresa è sempre in agguato: oggi tante novità fra cui il Cambio Look Choc che coinvolgerà Floriana Secondi, trasformata in…

Barbara D’Urso sarà oggi la regina della domenica, presente sia durante la fascia pomeridiana con Domenica Live (ore 17.20) che in quella serale con Live – Non è la D’Urso, sempre su Canale 5. In un certo modo, assieme anche a Pomeriggio 5, gli show della conduttrice partenopea hanno la capacità, pur nella loro diversità, di apparire complementari.

Scopriamo cosa accadrà nel pomeriggio ai protagonisti della domenica di Mediaset.

Domenica Live, a sorpresa Floriana Secondi diventa Kate Middleton

Il Cambio Look Choc rientra nelle novità del nuovo anno per il programma del pomeriggio di Barbarella nazionale. Lo scorso anno gli autori dello show hanno puntato tutto su Domenica Alive, ossia la competizione di recitazione e ballo che ha visto coinvolti tanti personaggi appartenenti al piccolo mondo della tv italiana.

E hanno fatto bene! La sfida ha donato al programma una miglioria sia dal punto di vista degli ascolti e che una maggiore partecipazione da parte pubblico, evidente dai social.

Domenica Live, ospiti di oggi:

Paola Caruso

quella che ormai può essere definita non solo una delle stelle della trasmissione ma anche la protetta per eccellenza di Barbara D’Urso, oggi a sorpresa si riavvicinerà a Francesco Caserta , il padre di suo figlio che pareva non volerne sapere nulla di Michelino;

Moreno Merlo

l’ex di Paola Caruso ha ancora molto da dire e dimostrare sulla vicenda che lo ha visto coinvolto, appunto, con Paola Caruso, perché effettivamente a oggi ancora non è chiaro chi dei due abbia mentito;

Il padre di Nina Moric

l’uomo sarà in studio per tornare sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso e per sostenere la versione della figlia secondo cui la sparizione sarebbe solo l’ultimo degli stratagemmi utilizzati dall’ex gieffino per riavvicinarsi all’ex fidanzata;

Floriana Secondi

riuscirà Giovanni Ciacci a trasformare la vincitrice del Grande Fratello nella principessa Kate Middleton?

Solo la messa in onda del Cambio Look Choc saprà darci questa risposta

(o meglio farcela vedere).

