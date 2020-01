Domenica in, ascolti, anticipazioni e ospiti di oggi 19 gennaio

Domenica in riparte oggi, 19 gennaio, con tanti nuovi ospiti tra cui, soprattutto, Joe Bastianich in una veste tutta nuova: tutte le anticipazioni

Mara Venier conduce Domenica in in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma e anche oggi porta ai fan della trasmissione una ventata di novità proveniente dal mondo dello spettacolo e della musica. Sta infatti prendendo forma il Festival della canzone italiana e come sempre il Domenica in sarà il suo braccio destro.

Chi sono gli ospiti di oggi?

Scopriamolo insieme.

Nonostante il flop di La Porta dei Sogni, gli ascolti di Domenica in non diminuiscono, anzi

La Porta dei sogni, il nuovo programma condotto da Mara Venier in prima serata, si è concluso finendo con la coda tra le gambe. Secondo i dati, lo show che ha realizzato tanti desideri non è piaciuto al pubblico italiano. Per quanto riguarda Domenica in, invece, è tutta un’altra storia. Il programma nazional popolare registra costantemente un buon livello di interesse da parte dei telespettatori e picchi di share mai conseguiti prima. Il segreto di Mara Venier?

Empatia e capacità di saper ascoltare, doti che forse La Porta dei Sogni non è riuscita a esaltare come Domenica in.

Domenica in, ospiti di oggi:

Katia Ricciarelli;

Teo Teocoli;

Veronica Pivetti

l‘Attrice presenterà il suo ultimo romanzo intitolato Per sole donne;

racconterà a Mara Venier le tappe della sua lunga carriera di imprenditore, l’esperienza del piccolo schermo, l’evoluzione verso la musica e infine si esibirà nel singolo Nonna, dedicato appunto a sua nonna Erminia.

Seguirà poi lo spazio dedicato al Festival di Sanremo, con gli ospiti:

Dario Salvatori;

Marino Bartoletti;

Emanuela Castellini;

Francesco Facchinetti;

Briga.

