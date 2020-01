Un bambino morto in circostanze drammatiche. Il piccolo è rimasto intrappolato in una roulotte divorata in breve tempo da un incendio.

Un bambino morto nel corso di un incendio scaturito all’interno di una roulette. È quanto successo in una località del Galles chiamata Ffair Rhos, non lontano dalla vittà di Aberystwyth. Nel disastroso evento il fratellino di 4 anni della vittima – che aveva invece 3 anni – è rimasto gravemente ferito.

LEGGI ANCHE –> Bimbo morto sullo slittino | tragico schianto ad alta velocità | aveva 3 anni

Lui ed il papà sono riusciti a scampare al rogo scaturito nel mezzo. La polizia ha trovato il corpicino del bambino morto una volta estinte le fiamme. L’altro bimbo è ricoverato al momento in ospedale con delle gravi ustioni. Nel frattempo le autorità gallesi hanno avviato una indagine penale sulle cause dell’incendio. Il tutto ha avuto luogo nella mattinata di domenica 19 gennaio, poco prima delle 06:00. Poco distante c’era anche la carcassa distrutta di un’auto, sempre per via di un incendio.

LEGGI ANCHE –> Bimbo morto | cancro al cervello lo uccide a soli 3 anni | FOTO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Bambino morto, niente da fare per lui: padre e fratellino stabili in ospedale

Le autorità locali riferiscono che finora le indagini portano a credere che tre persone fossero all’interno della roulotte al momento dello scoppio dell’incendio. Erano proprio il padre ed i suoi due figli piccoli. “I nostri pensieri sono con la sua famiglia in questo momento estremamente difficile e traumatico. Abbiamo messo a disposizione dei congiunti del piccolo deceduto degli ufficiali specializzati”, si apprende da una nota diffusa dalla polizia del Galles. Anche il padre è ricoverato in ospedale. È in condizioni stabili. Il quadro clinico del figlio sopravvissuto è più preoccupante ma il bimbo non sarebbe comunque in pericolo di vita. I poliziotti stanno procedendo anche ad una raccolta di informazioni tramite interrogatori. Sono state poste delle domande ad alcuni dei residenti.