Suor Alessandra Smerilli: chi è la religiosa ed economista vaticana

Chi è la religiosa ed economista vaticana Suor Alessandra Smerilli: curiosità e carriera, gli incarichi che ricopre e qual è il suo pensiero.

Docente ordinario di Economia Politica alla Facoltà “Auxilium” di Roma in pianta stabile, Suor Alessandra Smerilli insegna anche statistica. Ad aprile 2019 ha ottenuto da Papa Francesco l’importante nomina a Consigliere di Stato della Città del Vaticano.

Leggi anche –> Chi è Sofia Corradi: storia e biografia di ‘Mamma Erasmus’

La religiosa, oltre alla docenza nella Facoltà “Auxilium”, ha incarichi di insegnamento in altre istituzioni universitarie. Inoltre, è nota per la sua partecipazione a trasmissioni televisive come ‘A Sua Immagine’.

Leggi anche –> Benedetto XVI fa pressione su Papa Francesco: “Il celibato è indispensabile”

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Curiosità e carriera della religiosa Suor Alessandra Smerilli

Suor Alessandra Smerilli è anche membro del Comitato scientifico ed organizzativo delle Settimane Sociali dei Cattolici, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Fa parte poi del Consiglio nazionale del Terzo settore, organismo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la qualifica di esperta. Nell’ottobre 2018, ha partecipato come uditrice al Sinodo dei Vescovi in Vaticano su “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”.

In un’intervista a ‘La Stampa’ di qualche tempo fa, ha spiegato che a suo avviso “la finanza, come tutti gli strumenti, può essere utilizzata per fini diversi, chi dà potere alla finanza siamo noi. Si possono avere utili anche mettendo la persona al centro dello sviluppo”, ha chiarito la religiosa ed economista vaticana.