Serena Bortone, chi è: età, carriera, vita privata della giornalista

La giornalista e conduttrice Serena Bortone è uno dei volti più amati dei talk politici in Rai. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lei.

Giornalista, autrice e conduttrice televisiva di successo: Serena Bortone è una professionista che, con la sua preparazione e il suo carisma, ha saputo affermarsi negli anni come uno dei volti più amati dei talk politici (e non solo) in Rai. Conosciamola più da vicino.

L’identikit di Serena Bortone

Serena Bortone è nata a Roma l’8 settembre 1970. E’ cresciuta professionalmente nella scuola della Rai 3 di Angelo Guglielmi, e ha iniziato a lavorare nella redazione del programma di Mino Damato Alla ricerca dell’arca nel 1989, per poi proseguire nella squadra di altre trasmissioni storiche come Avanzi di Serena Dandini e Ultimo Minuto. Nel 1994 è approdata nel programma di inchieste a difesa dei cittadini e dei consumatori Mi manda Lubrano (diventato poi Mi manda Raitre) diventando l’anno successivo inviata per i collegamenti in diretta.

Dal 1998 Serena Bortone si è cimentata nel giornalismo politico, come inviata e autrice (e dl 2006 conduttrice) di TeleCamere. Tra il 2000 e il 2001 ha realizzato dieci documentari per il canale Viaggi di Stream TV. Nel 2007 è tornata alle inchieste di Mi manda Raitre come autrice, per poi contribuire all’ideazione del format del programma di seconda serata Tatami, condotto da Camila Raznovich. È anche autrice dello speciale di Rai 3 “Dodicesimo presidente”, condotto da Federica Sciarelli con la partecipazione di Corrado Augias e dedicato all’elezione del Presidente della Repubblica nel gennaio 2015.

Dal 2010 Serena Bortone è autrice di Agorà, programma condotto prima da Andrea Vianello e poi da Gerardo Greco. Ha ricoperto anche il ruolo di inviato, seguendo tra l’altro le elezioni presidenziali francesi del 2012 e quelle americane del 2014. Nell’estate del 2013 ha condotto Agorà Estate insieme a Giovanni Anversa, programma di cui è poi diventata conduttrice unica.

Nel 2016 Serena Bortone ha ideato e condotto due reportage che raccontano la contemporaneità attraverso le relazioni, “Tutti salvi per amore”, in onda in seconda serata su Rai 3. Il 28 giugno 2017 con l’uscita dei palinsesti Rai è stata annunciata la notizia della sua nomina a conduttrice del programma Agorà in onda su Rai 3. Nel 2010 la giornalista ha anche scritto (con Mariano Cirino) il libro di narrativa Io non lavoro – storie di italiani improduttivi e felici (Neri Pozza Editore), giunto alla terza ristampa.

