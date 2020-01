Sassuolo Torino: Serie A TIM streaming, precedenti e formazioni

Si gioca l’anticipo della 20esima giornata della serie A TIM tra Sassuolo e Torino: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi sabato 18 gennaio 2020, alle ore 18.00, il secondo anticipo della prima di ritorno della Serie A tra Sassuolo e Torino. Il primo anticipo è stato stravinto dalla Lazio contro la Sampdoria.

2 vittorie consecutive per gli ospiti, padroni di casa reduci da tre sconfitte di fila.

Sassuolo Torino: come vederla in diretta streaming e in tv

Il match che si gioca questo pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà visibile in esclusiva solo per gli abbonati Sky sui canali Sky Sport canale 251 e Sky Sport Serie A. In caso foste impossibilitati a seguirlo da casa, c’è la possibilità del servizio streaming su Sky Go e NowTv, sempre a pagamento. Si sconsigliano sia siti come Rojadirecta che il cosiddetto ‘pezzotto’. Il rischio reale infatti è quello di incorrere in reati penali.

Per quanto riguarda i precedenti tra le due squadre, il Torino è avanti non avendo mai perso. Su un totale di 10 scontri totali, è di 4 vittorie dei granata e 6 pareggi il bilancio. Ma la vittoria degli ospiti manca al Mapei Stadium dal 2014 quando il Torino si impose due a zero con reti di Ciro Immobile per il vantaggio e poi raddoppio di Brighi.

Sassuolo Torino, le due squadre in campo: le formazioni ufficiali

La squadra di casa ha recuperato Berardi, grazie alla squalifica ridotta e questi potrebbe essere nell’undici titolare, sul fronte opposto il punto di riferimento offensivo è Belotti. Queste le formazioni in campo:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D. Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. ALL.: De Zerbi.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, RIncon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. ALL.: Mazzarri.