Napoli Fiorentina Serie A TIM: precedenti, formazioni e dove vedere

Il match tra Napoli e Fiorentina è il posticipo del sabato sera della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca oggi sabato 18 gennaio 2020, alle ore 20.45, il secondo anticipo della prima di ritorno della Serie A tra Napoli e Fiorentina. Il primo anticipo è stato stravinto dalla Lazio contro la Sampdoria.

Come è andata –> Lazio Sampdoria: tabellino, pagelle e highlights – VIDEO

Le due squadre sono finora le grandi delusioni del cambio e reduci da cambiamenti in panchina: 24 punti per i padroni di casa, tre in meno per gli ospiti. La partita sarà visibile per gli abbonati a Dazn.

Leggi anche –> Effetto Ronaldo: Juventus tra i 10 club più ricchi, bene Inter e Roma

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Napoli Fiorentina: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca questa sera allo stadio San Paolo di Napoli è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. Segui live Napoli e Fiorentina su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese. Con DAZN tutta la Serie BKT IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A, tra cui l’anticipo del sabato sera tra Napoli e Fiorentina. La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN.

Scopri lo sport live e on demand su DAZN. Clicca qui per attivare il tuo abbonamento

Si tratta della sfida numero 140 tra queste due formazioni, tra le più presenti nella storia della Serie A: al momento, leggermente in vantaggio negli scontri la formazione viola. Gli ultimi 5 precedenti al San Paolo parlano però Napoli, che ha vinto quattro sfide e ne ha pareggiata soltanto una. In casa partenopea, 32 vittorie del Napoli ed esattamente la metà della Fiorentina, che però complessivamente conduce 52 vittorie a 48.

Napoli Fiorentina, le due squadre in campo: le formazioni

Insomma, la partita di stasera vuol dire molto per entrambe le squadre, che puntano al rilancio in classifica. Le 2 formazioni vengono entrambe da 2 vittorie in Coppa Italia, rispettivamente contro Perugia e Atalanta. Queste le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; DI Lorenzo, Manolas, Luperto, Hysaj; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. ALL.: Gattuso.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Cutrone, Chiesa. ALL.: Iachini.