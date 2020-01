Milan Udinese Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming

Il match tra Milan e Udinese è il lunch match della domenica della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta.

Si gioca domenica 19 gennaio 2020, alle ore 12.30, il lunch match della serie A che vede di fronte Milan e Udinese, due squadre che sono divise al momento da un solo punto.

Con l’arrivo di Ibrahimovic, il Milan potrebbe ora chiedere qualcosa in più a un campionato che per tutto il girone di andata è stato abbastanza anonimo.

Milan Udinese: come vederla in streaming e in diretta tv e precedenti

Il match che si gioca alle 12.30 del 19 gennaio 2020 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è su Dazn, al contrario non sarà trasmesso sui canali a pagamento di Sky. DAZN trasmette anche tre partite settimanali della serie A, tra cui il lunch match tra Milan e Udinese. La partita è visibile anche in televisione: basta collegarsi invece al canale 209 di Sky, se avete attivato il servizio congiunto Sky-DAZN.

Questa è la sfida numero 90 tra queste due formazioni, con il Milan che ne ha vinte complessivamente 39 a fronte delle 17 dei friulani e dei 33 pareggi. A San Siro, sono 44 i precedenti in serie A, con 24 affermazioni milaniste, 15 pareggi e appena 5 successi dell’Udinese. La formazione ospite ha espugnato San Siro per l’ultima volta nella stagione 2016-2017, con gol vittoria nei minuti finali di Perica.

Milan Udinese, le due squadre in campo: le formazioni

Diverse assenze importanti per mister Pioli: Musacchio, Calabria e Calhanoglu infortunati e Gigio Donnarumma in dubbio (spazio al nuovo arrivato Begovic), mentre in attacco è certa la presenza di Leao al fianco di Ibrahimovic. L’Udinese, ancora orfana di Samir, dovrebbe schierare gli effettivi che hanno battuto per tre a zero il Sassuolo. Queste le probabili formazioni:

Milan (4-4-2): 1 Begovic; 12 Conti, 24 Kjaer, 13 Romagnoli, 19 Hernandez; 7 Castillejo, 79 Kessie, 4 Bennacer, 10 Calhanoglu; 21 Ibrahimovic, 17 Leao

Udinese (3-5-2): 1 Musso; 50 Becao, 5 Troost-Ekong, 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 12 Sema; 7 Okaka, 15 Lasagna