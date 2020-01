Iva Zanicchi, il grande spavento: “Non vedevo più, era tutto appannato”

Iva Zanicchi ha rischiato di perdere un occhio a causa di un’infezione. Per la conduttrice è stato un periodo difficile in cui ha provato molta paura.

Conosciamo Iva Zanicchi per il suo temperamento caliente ed il suo carattere deciso. La conduttrice ha dimostrato in anni di televisione di essere una donna forte, capace di dire tutto ciò che pensa senza alcun timore reverenziale. Di recente abbiamo anche scoperto che una donna in grado di dimostrare un’apertura mentale notevole, ha infatti dichiarato che il suo compagno Fausto Pinna, è libero di cercare altra compagnia femminile se solo lo desiderasse.

Si potrebbe anche dire che Iva è una donna senza paure, eppure c’è stato un episodio recente della sua vita che l’ha fortemente spaventata. La conduttrice aveva appena concluso una registrazione di ‘#Cr4 La Repubblica delle Donne‘, programma di Piero Chiambretti in cui è ospite fissa. Già durante la registrazione aveva avvertito un fastidio all’occhio ma quando si è conclusa ci vedeva proprio appannato.

Iva Zanicchi: “Vedevo tutto appannato”

La conduttrice ha raccontato lo spavento provato in quella situazione durante un’intervista concessa a ‘Sono‘. Dopo la registrazione della puntata, sebbene fosse spaventata, ha deciso di fare ritorno a casa. Probabilmente era convinta che si trattasse solo di stanchezza e che un po’ di riposo sarebbe bastato. Con il passare del tempo, però, la sua problematica è peggiorata: “Non vedevo più, era tutto appannato”.

A quel punto Iva si è recata dal suo medico a Milano, il quale ha riscontrato che all’interno dell’occhio si era formata un’infezione che, se non contrastata subito, le avrebbe potuto far perdere la vista del tutto. Così si è deciso per un’operazione d’urgenza. Per fortuna tutto è andato per il meglio e adesso ci vede nuovamente bene, ma lo spavento provato le è rimasto addosso.