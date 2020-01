Harry e Meghan, l’annuncio di Buckingham Palace: “Non sono più reali”

L’annuncio di Buckingham Palace sul principe Harry e la moglie Meghan Markle, duca e duchessa del Sussex: “Non sono più reali”.

Dopo le ‘dimissioni’ del principe Harry e Meghan Markle da Palazzo Reale, molte sono le voci e le notizie che si sono susseguite. Ora da Buckingham Palace arriva l’ufficialità: il principe britannico Harry e sua moglie, la duchessa Meghan, non possono più definirsi “altezza reale”.

L’annuncio di Buckingham Palace su Harry e Meghan di Sussex

I due avevano recentemente annunciato che si sarebbero dimessi come membri della famiglia reale più stretta. Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, la ‘fuga’ sarebbe stata pianificata da mesi. “Harry, Meghan e Archie saranno sempre amati membri della famiglia”, ha scritto la Regina Elisabetta in una dichiarazione. È stato trovato un modo costruttivo per gestire l’uscita di scena del nipote della Regina e della sua famiglia, dunque.

La Regina ha proseguito nel comunicato: “Riconosco le sfide che sono state portate avanti negli ultimi due anni e sostengo il loro desiderio di una vita più indipendente”. Quindi ha spiegato di essere particolarmente orgogliosa che Meghan fosse diventata parte della famiglia. Il nuovo regolamento entrerà in vigore ad aprile.