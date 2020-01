Foggia, pullman di linea travolge un’auto: due morti – VIDEO

Dramma ieri sera in provincia di Foggia, pullman di linea travolge un’auto: due morti incastrati nel mezzo, il video con le prime immagini.

Un dramma si è consumato nella serata di ieri in provincia di Foggia. Stando a quanto si apprende, un autobus delle Ferrovie del Gargano ha travolto un auto. Ci sono due vittime tra le persone che erano a bordo dell’automobile. Nessuno dei passeggeri dell’autobus è invece rimasto ferito.

Il dramma del pullman che ha ucciso 2 persone in auto vicino Foggia

L’incidente che ha visto coinvolto il pullman di linea in servizio per Ferrovie del Gargano è avvenuto in località ‘Giardinetto’, tra Foggia ed Orsara di Puglia. Stando a quanto ricostruito, l’autobus avrebbe travolto un’autovettura schiacciandola sul cancello di un’abitazione. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco le la polizia stradale. Giunti sul luogo dell’incidente drammatico anche i mezzi e gli uomini del Suem 118.

Il pullman di Ferrovie del Gargano era partito da Foggia e diretto ad Orsara di Puglia. Stando a quello che si è appreso, la circolazione, dopo l’incidente, è stata bloccata sulla strada statale 90 ‘Delle Puglie’, deviandola su una via secondaria, ovvero strada Ponte Albanito.