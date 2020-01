Diletta Leotta, misterioso post con l’occhiolino: appuntamento “al buio”

Diletta Leotta annuncia via Instagram un misterioso appuntamento fuori dal campo: tra i suoi followers la curiosità e alle stelle…

Diletta Leotta strizza l’occhiolino sui social… ed è subito un “caso”. A chi è diretto il laconico messaggio che la conduttrice sportiva di Dazn ha appena pubblicato sui social? A quanto pare, la Nostra avrebbe un misterioso appuntamento fuori dal campo di calcio, ma null’altro è dato sapere. Va da sé che tra i suoi followers la curiosità è alle stelle, e su Instagram si rincorrono le ipotesi più disparate.

Leggi anche –> Diletta Leotta, scatto col volatile tra le mani, il web si scatena

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

A chi strizza l’occhiolino Diletta Leotta?

Già da diverse settimane, in realtà, Diletta Leotta al centro dell’attenzione mediatica, complice anche l’imminente impegno sanremese. Dopo mesi di foto rubate, vacanze sospette, misteriosi post, la bionda conduttrice ha anche confermato la relazione con Daniele Scardina pubblicando una foto nelle sue IG Stories che ha fatto letteralmente il giro del web e non solo.

Leggi anche –> Diletta Leotta rivela il suo segreto: in forma verso Sanremo

Leggi anche –> Diletta Leotta e Daniele Scardina per la prima volta escono allo scoperto

Ma il dubbio resta: Daniele Scardina si trova ancora oltre oceano, dunque a chi strizza l’occhiolino la “sua” Diletta? Possibile che abbia una appuntamento con un altro “lui”? E, se sì, di cosa si tratta? Un follower, con grande spontaneità e un tocco di ironia, scrive: “A domani non fare tardi che non ti aspetto…”. Ma la diretta interessata, almeno per ora, tiene tutti con fiato sospeso.

Leggi anche –> Sanremo 2020: chi sono le 11 donne di Amadeus – VIDEO

Visualizza questo post su Instagram A domani 😉⚽️ #milanudinese Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 18 Gen 2020 alle ore 1:37 PST

EDS