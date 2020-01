Bimbo di 10 anni accoltellato di fronte alla mamma per strada. Il piccolo subito trasportato al Pronto Soccorso. La polizia cerca l’assalitore.

E’ incredibile quanto avvenuto nel pomeriggio di sabato in Inghilterra, nella città di Leicester. Un bambino di 10 anni stava camminando per strada con sua mamma quando improvvisamente è stato aggredito da un uomo che lo ha accoltellato. L’assalitore è attualmente in fuga e non è ancora stato individuato e catturato dalla polizia.

Assalto in pieno giorno: cosa è successo al bimbo accoltellato

Erano passate da poco le 17 e bambino e mamma si trovavano Belper Street. L’aggressione è stata improvvisa e fulminea e solo per un caso fortuito e miracoloso le ferite riportate dal bimbo non sono risultate fatali. Il bambino infatti non è in pericolo di vita. E’ questo ciò che fanno sapere i medici dall’ospedale e che viene riportato dei media inglesi. Proprio i giornali d’oltremanica esprimono però grande costernazione e preoccupazione per quanto sta accadendo nel loro Paese con fatti di sangue gravissimi ormai all’ordine del giorno in una spirale di violenza davvero incredibile, inspiegabile e inaccettabile.