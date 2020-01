Amici | Javier piange disperato, Maria De Filippi: “avrei voluto censurare”

Pentito del gravissimo sfogo della scorsa puntata, oggi Javier piangeva disperato e non è voluto entrare in studio. Ecco cosa è successo.

Javier, giovanissimo concorrente di “Amici”, è scoppiato a piangere disperato durante la puntata in onda questo pomeriggio, sabato 18 gennaio 2020. Javier questo pomeriggio, a inizio puntata, era assente tra i banchi di scuola in studio: rimasto in sala prove, piangeva disperato e si rifiutava di uscire, probabilmente vergognandosi per ciò che aveva detto la volta scorsa negli spogliatoi. E’ stato uno sfogo davvero molto grave, in cui Javier ha offeso pesantemente lo staff di “Amici”, i professori e tutto il programma. Per risolvere la situazione in maniera “democratica”, oggi Maria De Filippi ha voluto far entrare in puntata tutti i ballerini professionisti che aiutano i ragazzi in sala prove, e ha fatto sì che ci fosse un confronto con Javier.

Amici: Javier piange disperato, ma Maria De Filippi lo perdona

Ma Javier inizialmente non voleva entrare in studio, ma poi si è lasciato convincere da Maria. Lei è entrata in sala prove, dove il ragazzo si era rinchiuso a piangere disperato, e gli ha parlato con calma: “Hai detto delle cose, basta. Guardami in faccia. Si dicono delle cose, a volte, ma poi si va avanti. Non ci si controlla quando si è arrabbiati. Poi uno ti fa vedere quello che è successo e ti rendi conto. Non pensare “che figura”, devi dimenticartelo. Lo affrontiamo, tutto qua”. Così i due, sotto braccio, attraversano insieme i corridoi e si dirigono sul palco, dove li attendono i compagni di scuola e la platea, che intanto applaude per incoraggiare il ragazzo. Di fronte a tutti Maria De Filippi dichiara: “Avrei voluto censurare quella parte in cui sono andata a rincuorare Javier. Ma non ho potuto perché nel caso dovesse arrivare al serale, qualcuno potrebbe avere da ridire”. Dopo un colloquio tra tutti i professori della scuola di “Amici” è stato deciso che Javier resterà in gara.

