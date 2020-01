Terremoto a Catanzaro: scossa di magnitudo 4 in Calabria

Questa notte in Calabria, provincia di Catanzaro, è stata registrata una scossa di magnitudo 4.0. Per il momento non ci sono segnalazioni di danni o vittime.

Secondo quanto riportato dal sito dell’INGV (Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia), ieri notte alle 00:37, si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo 4 con epicentro ad Albi (provincia di Catanzaro). Il sisma è stato sentito in tutta la zona circostante e i tremori causati da terremoto hanno spaventato gli abitanti, ma pare che non ci siano state conseguenze gravi, nonostante l’ipocentro superficiale della scossa (solo 8 chilometri di profondità).

Terremoto a Catanzaro, seconda scossa di magnitudo consistente del 2020

Quella di ieri notte a Catanzaro è stata la seconda scossa di questo 2020 di entità consistente, la prima si era verificata ad Andria, più precisamente nei pressi di Barletta. In quel caso si è trattato di un terremoto di magnitudo 2.7, ed anche in quella occasione, per fortuna, non ci sono stati danni concreti alle abitazioni, vittime o feriti. La scossa di ieri notte in Calabria è stata molto più forte. La zona non è nuova a terremoti di simile entità come tutta la regione calabrese. A fine anno scorso è stata registrata un’altra scossa di magnitudo 4.0 nella provincia di Catanzaro, più precisamente a Caraffa di Catanzaro.