Sylvie Lubamba, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Sylvie Lubamba, carriera, curiosità e vita privata: gli esordi, i programmi con Piero Chiambretti e l’esperienza del carcere.

Nata a Firenze nel 1972, di origini congolesi, Sylvie Lubamba a partire dalla fine degli anni Novanta ha raggiunto il successo, soprattutto grazie ad alcune trasmissioni televisive condotte da Piero Chiambretti.

Negli ultimi anni, a causa di alcune vicende penali che l’hanno coinvolta, è stata lontana dalla televisione e ha anche vissuto l’esperienza del carcere.

Carriera, curiosità e vita privata di Sylvie Lubamba

Nel 1992, giovanissima, conquista la fascia di Miss Firenze e successivamente a fine anni Novanta è protagonista di alcuni spot pubblicitaria. Quindi viene lanciata definitivamente in televisione da alcuni programmi condotti da Piero Chiambretti. Nel mezzo, era stata il volto femminile di Guida al campionato. Poi ha fatto parte del reality show ‘La Talpa’. A quel periodo corrisponde più o meno l’inizio dei suoi guai con la giustizia.

Già condannata in passato per uso indebito di carte di credito, è stata nuovamente arrestata ad agosto 2014. Dopo aver scontato 3 anni e 5 mesi di carcere, è tornata infine in libertà. In un’intervista al Corriere della Sera, Sylvie Lubamba – dopo essere uscita dal carcere – aveva raccontato di aver perso un figlio e combattuto contro una grave malattia. Anche l’esperienza carceraria l’ha molto segnata. A ottobre 2019, la showgirl ha ammesso di essere in difficoltà economica e di aver chiesto il reddito di cittadinanza. Ha anche inscenato una protesta in Piazza Duomo, a Milano.