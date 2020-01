Stasera in tv – Quarto grado: anticipazioni e ospiti di oggi 17 gennaio

Quarto grado stasera, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, torna su Rete 4 con nuove inchieste e rivelazioni sui casi di cronaca più controversi

Riallacciandosi alle puntate precedenti, Quarto grado riapre il sipario sull’omicidio di Gianna Del Gaudio. Il programma seguirà la terza udienza del processo che vede imputato il marito, Antonio Tizzani, ma non sarà il solo caso su cui le inchieste si soffermeranno. La trasmissione andrà in onda su Rete 4 in prima serata a partire dalle ore 21.25.

Quarto grado, stasera in diretta segue il caso di Gianna Del Gaudio in tribunale

I primi testimoni ad arrivare sulla scena del delitto furono i soccorritori del 118 che la descrissero come “una scena agghiacciante“. Giunte le Forze dell’Ordine, venne interrogato il marito che riferì in evidente stato di agitazione di aver visto un uomo incappucciato fuggire dall’abitazione. La vittima, morta per essere stata sgozzata a mezzanotte circa del 26 agosto 2016, è stata assalita nella propria casa, a Seriate.

Alla prima testimonianza del principale indiziato, marito della donna ed ex capostazione in pensione, sono seguite altre segnalazioni, che si sono dimostrate cruciali per il processo che vedremo svolgersi oggi. L’omicidio sembra si sia consumato al termine di una lite domestica. Secondo uno dei due figli dell’imputato, il pensionato era solito maltrattare la madre con reiterata violenza, sia psicologica che fisica. Anche l’altro figlio avrebbe confermato la tesi e aggiunto che il padre, all’epoca dei fatti, era solito fare un uso smisurato di alcolici. L’accusa cercherà di portare al processo prove inconfutabili per consegnare Antonio Tozzi alla giustizia.

Altre anticipazioni:

Strage di Erba

I coniugi Rosa e Olindo , sono stati condannati al massimo della pena, attendono in carcere il riesame di nuovi elementi probatori. La loro colpevolezza è stata più volte messa in dubbio nell’ultimo periodo e Quarto grado cercherà di scoprire la verità sull’accaduto

La segretaria di Albignasego è scomparsa quattro anni fa e secondo il PM preposto alle indagini, nonostante il suo corpo non sia mai stato trovato, il suo sarebbe stato un assassinio. La trasmissione ripercorrerà gli ultimi momenti di Isabella, prima che sparisse nel nulla. Sono accusati di omicidio preterintenzionale e occultamento di cadavere il compagno, l’amante e la sorella di Isabella Noventa.

Indagato per omicidio, Andrea Landolfi era il fidanzato della vittima e attualmente è in attesa di essere processato. La testimonianza dell’anziana nonna di Landolfi è stata ascoltata da Quarto grado e dopo la messa in onda della trasmissione, Mirella Iezzi, nonna dell’accusato, è stata strattonata da due donne, convinte della sua complicità nell’omicidio.

Quarto grado torna all’omicidio di Katia Tondi, uccisa dal compagno Emilio Lavoretano, condannato a 27 anni di reclusione. L’uomo sconterà la pena nel carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

