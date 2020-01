Stasera in tv – Il Cantante Mascherato: anticipazioni di oggi 17 gennaio

L’Unicorno Orietta Berti, eliminata, ha svelato curiosità inedite sul Cantante Mascherato e il regolamento: tutti i dettagli e le anticipazioni su stasera

Il regolamento di Il Cantante Mascherato parla chiaro: non ci possono essere contatti diretti fra i concorrenti dello show. Molta curiosità hanno destato le dichiarazioni rilasciate da Orietta Berti, L’Unicorno, eliminata durante la prima manche.

Ma quali sono le anticipazioni di oggi sul Cantante Mascherato?

Ascoltiamo i dettagli sfuggiti alla Berti sulla sua partecipazione (in un video) e scopriamo qualcosa in più su questa sera, ore 21.30 su Rai 1.

Il Cantante Mascherato, la seconda puntata su Rai1 stasera, 17 gennaio

Chi sarà a uscire stasera? In casa Rai, Milly Carlucci è già pronta per dare al pubblico una seconda puntata di grande spettacolo, in prima serata.

Il talent game show basato su un format coreano e successivamente reinterpretato in Germania, porta in palinsesto una ventata di novità senza però rinunciare a una spruzzata di pura italianità. I telespettatori hanno gradito il mix e nella gara disputata la settimana scorsa di Il Cantante Mascherato ha registrato il record di ascolti (superando di netto il GF Vip, suo diretto competitor). Come sappiamo, Orietta Berti è stata eliminata ed è apparsa particolarmente dispiaciuta durante la proclamazione. Eppure, la cantante non si è persa d’animo e, anzi, ha raccontato con gioia la sua esperienza, arricchendola di dettagli interessanti per tutti coloro che sono incuriositi dal programma di Milly Carlucci. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che Orietta Berti sia stata un po’ rimproverata dai piani alti per aver fornito troppi accenni chiari, spianando la strada a scoop inediti e paparazzi, a danno della stessa trasmissione.

Sui nomi dei cantanti misteriosi però Orietta è stata chiara

Esattamente come tutti gli altri partecipanti, le è stato vietato ogni tipo di contattato con gli sfidanti. I giudici invece qualche nome lo hanno fatto e Flavio Insinna nello specifico aveva anche smascherato Orietta Berti prima del tempo. Anche stasera verranno presentati degli indizi e lo show renderà sempre più difficile ai concorrenti nascondersi dietro una maschera.

Il Cantante Mascherato, le maschere ancora in gara:

il Mastino,

il Leone,

il Coniglio,

il Mostro,

l’Angelo,

il Barboncino,

il Pavone.

Il Cantante Mascherato, la giuria:

Patty Pravo,

Ilenia Pastorelli,

Flavio Insinna,

Guillermo Mariotto

Francesco Facchinetti.Nella fase finale del game i giurati hanno il potere di salvare uno dei concorrenti rimasti in gara.

Il Cantate Mascherato, il regolamento spiegato da Orietta Berti

