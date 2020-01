Stasera in tv – Grande Fratello Vip: concorrenti e news di oggi 17 gennaio

Oggi, 17 gennaio, dopo la squalifica di Salvo, le richieste di eliminazione dai social non si fermano, anzi: cosa accadrà stasera al Grande Fratello Vip 4

Si sta trasformando nell’edizione più turbolenta in assoluto del Grande Fratello Vip. La diretta di stasera ci mostrerà come il programma intente rispondere alle pressanti richieste provenienti da parte dei social. I telespettatori e fan del programma stanno infatti chiedendo a gran voce più di una squalifica. Il caso trattato in modo esemplare di Salvo non è infatti bastato a quietare gli animi né dei concorrenti né degli spettatori. Come deciderà di agire il GF? Cosa accadrà stasera?

Vediamo insieme qualche anticipazione sullo show.

Leggi anche –> Grande Fratello Vip | tanti vogliono la squalifica per Barbara Alberti

Grande Fratello Vip, i concorrenti:

fioccano le frasi omofobe, violente e gli insulti

Nuovi provvedimenti in arrivo?

Probabile che siano in arrivo nuovi provvedimenti, ma al Grande Fratello Vip la diretta confermerà o meno questa ipotesi. La prima squalifica è arrivata dopo appena due settimane di convivenza, eppure nonostante la misura punitiva il vento non sembra sia cambiato. Nelle ultime ore i follower si sono uniti e hanno chiesto al GF di estromettere Barbara Alberti dalla Casa. Il motivo è da ricercarsi nelle frasi dette su Pasquale Laricchia: “Pasquale ha la faccia da assassino e non lo voglio in casa perché potrebbe far male alle donne”, affermazione che non sembra essere motivata da alcun reale elemento. Inoltre la 76enne si è scagliata anche contro Valeria Marini, chiamata “grassona”, e Paola Caruso (“Questa signorina non la toccherei neppure con una forchetta”).

Anche le dichiarazioni di Fernanda Lessa non sono passate inosservate ai fan del programma. E non solo a loro. Le parole espresse contro Licia Nunez sono state considerate omofobe anche dai legali di quest’ultima:

“Chiamare Licia Nunez ‘la lesbica’ è indice di omofobia”, è la dichiarazione ufficiale diramata dagli avvocati che si occupano della tutela dell’immagine di Licia.

I telespettatori danno in buona parte spalleggiato la dichiarazione, sempre tramite social.

Come reagirà l’occhio onniveggente del Grande Fratello?

Ciò che è certo è che oggi verrà comunicato il risultato del televoto e sapremo chi si sarà salvato dalla nomination al Grande Fratello Vip e chi invece sarà costretto a tornarsene a casa fra Andrea Montovoli ed Elisa De Panicis.