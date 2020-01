Stasera in tv film – Aspirante vedovo: cast, trama e trailer del film di oggi

Aspirante vedovo è il remake del famoso film Il vedovo, del 1959: lo humor di Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi si combina oggi, 17 gennaio, su Rai 3

Il film Aspirante vedovo, diretto da Massimo Venier, è uscito nelle sale nel 2013 ed è il remake della pellicola creata da Dino Risi nel 1959 intitolata Il vedovo. La pellicola andrà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 21.20 e vedrà Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi nel ruolo, rispettivamente, di moglie e marito.

Scopriamo insieme cosa lega i protagonisti della storia.

Aspirante vedovo trama e recensione del film

Alberto Nardi è sposato con Susanna Almiraghi, alla quale è legato da palese interesse. L’uomo è infatti un imprenditore fallimentare di poco successo mentre la sua metà è una ricca industriale. D’altra parte, Susanna mantiene in piedi il matrimonio pur essendo consapevole della fine della sua relazione. Si comporta con il marito con sufficienza, umiliandolo appena ne ha l’occasione e non concedendogli favori o denaro, neanche su esplicita richiesta. A chi le domanda perché non voglia divorziare, o concedere a lui il divorzio, lei risponde semplicemente “fino che morte non li separi“.

Un giorno, però, Alberto vede finire tutti i suoi problemi quando riceve la notizia che l’aereo su cui sua moglie stava viaggiando è caduto senza lasciare superstiti. Convinto di essere diventato ricchissimo, il vedovo apre una bottiglia per festeggiare.

Alzando lo sguardo scorge, però, davanti a sé Susanna, la quale non si è mai imbarcata sull’aereo schiantato. Nell’episodio Alberto legge prima un’altra beffa del destino e poi un suggerimento, quasi fosse una spinta a fare da sé la mossa più estrema.

Aspirante vedovo, cast completo:

Luciana Littizzetto (Susanna Almiraghi)

(Susanna Almiraghi) Fabio De Luigi (Alberto Nardi)

(Alberto Nardi) Alessandro Besentini (Stucchi)

Francesco Brandi (Giancarlo)

Roberto Citran (Fenoglio)

Bebo Storti (Pier, monsignore)

Ninni Bruschetta (Perlasca)

Luciano Scarpa (Roberto)

Clizia Fornasier (Giada)

Fulvio Falzarano (padre di Giada)

Alessandra Raichi (madre di Giada)

Andrea Bruschi (uomo d’affari)

Stefano Chiodaroli (Arturo)

Paolo Pierobon (operaio)

Tatti Sanguineti (psichiatra)

Aspirante vedovo, trailer

