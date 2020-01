Scambio Politano Spinazzola | affare saltato | Roma indispettita

Lo scambio Politano Spinazzola sfuma in maniera definitiva. Non sembrano esserci margini per riaprire la trattativa tra Roma ed Inter.

Salta lo scambio Politano Spinazzola, ed in maniera decisamente inaspettata. Infatti fino a poco più di un giorno fa tutto sembrava fatto, con i rispettivi calciatori che avevano raggiunto rispettivamente Roma e Milano per poter svolgere le visite mediche di rito.

Ed anche le dirigenze della Roma e dell’Inter avevano rapidamente trovato un accordo. L’affare di calciomercato era stato definito con uno scambio alla pari dei cartellini dei due atleti. Per lo scambio Politano Spinazzola era stata fornita una valutazione di 25 milioni di euro sia per l’esterno offensivo nerazzurro che per il terzino giallorosso. Restava da definire solo se rendere il tutto definitivo adesso oppure procedere con uno scambio di prestiti con riscatto obbligatorio da esercitare sia per Politano che per Spinazzola al termine della stagione. Cosa poi cambiata, in quanto le parti in causa avevano deciso di concordare in un secondo momento di fissare un minutaggio di impiego.

Scambio Politano Spinazzola, affare ormai sfumato: c’è grande pessimismo

Entrambi i giocatori avrebbero dovuto raggiungere 15 presenze stagionali per far scattare l’obbligo di riscatto. A risultare decisivo in negativo per il fallimento della trattativa di mercato sono state soprattutto le condizioni fisiche di Spinazzola che non ha superato le visite mediche. Il no opposto dall’Inter alla Roma su un supplemento dei controlli clinici sarebbe stato preso con un certo malumore dalla società giallorossa. I due atleti si trovano ancora rispettivamente a Roma ed a Milano, con Politano che già aveva posato in aeroporto con la sciarpa del club capitolino. Ormai sembra proprio probabile che l’affare sia sfumato. Restano comunque poco meno di due settimane per tentare di trovare uno sbocco positivo, nonostante al momento vigi grande pessimismo.