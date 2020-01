Sanremo 2020, la moglie di Amadeus replica alle accuse – VIDEO

Ancora polemiche su Sanremo 2020, la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo replica alle accuse sul profilo Instagram condiviso.

Fanno ancora discutere le parole di Amadeus sulla presenza di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, che farà parte del folto cast di donne che si alterneranno ogni sera sul palco dell’Ariston. Il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha detto di essere “responsabile di quello che dico, non di quello che capisci“.

Insomma, sarebbe stato frainteso e come se non bastasse finisce nel calderone mediatico delle accuse che gli vengono rivolte il fatto di avere un profilo Instagram condiviso con Giovanna Civitillo, la moglie conosciuta perché era una delle ballerine del preserale Rai L’Eredità. A questo tipo di critiche replica direttamente la donna, che evidenzia: “Purtroppo o per fortuna mio marito è poco social , e a me diverte avere un profilo di coppia, fatto proprio così e che gestisco io!”.