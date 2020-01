Samira Lui, chi è: carriera, curiosità e vita privata

Chi è Samira Lui: carriera, curiosità e vita privata della giovane modella italiana di origini senegalesi, terza classificata a Miss Italia 2017.

Samira Lui è una giovane modella italiana, terza classificata a Miss Italia 2017. Nata a Udine, in Friuli Venezia Giulia, ma ha origini senegalesi. Suo padre infatti proviene proprio dal Senegal, la mamma è italiana.

Anche la sua partecipazione a Miss Italia, come avvenuto in altre occasioni, fu oggetto di diverse polemiche.

Carriera e curiosità su Samira Lui, terza a Miss Italia

Samira Lui tifa l’Udinese e si ispira alla cantane Rihanna: diplomata come perito tecnico nel settore dell’edilizia, studia cinema e quello del grande schermo è il sogno al quale aspira. Nel corso dell’edizione di Miss Italia alla quale partecipò, disse di essersi sentita discriminata da Francesco Facchinetti, che la indicò come “proveniente dal Senegal”. A suo avviso, “quella frase di Facchinetti ha influito nel giudizio del pubblico a casa, soprattutto per il momento storico che stiamo vivendo”.

La sua partecipazione al concorso fu scandita anche da un altro momento che la vide protagonista: infatti, venne addirittura data vincitrice della fascia di Miss Italia, ma si trattò soltanto di un errore. Nominata Miss Italia Chef, resta uno dei volti più familiari delle ultime edizioni. Ha lavorato come hostess in molte importanti ferie e manifestazioni nella sua zona. Samira Lui ha anche la passione per il canto.