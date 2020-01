Milena Miconi, chi è: carriera, curiosità e vita privata dell’attrice

Chi è l’attrice Milena Miconi, carriera, curiosità e vita privata della ex “primadonna” del Bagaglino, dagli esordi alle fiction di successo.

Classe 1971, Milena Miconi ha iniziato la sua carriera da attrice nei primi anni novanta, prestando il suo volto ai fotoromanzi. Negli stessi anni è anche modella. In precedenza, aveva però già esordito in teatro. Nella seconda metà degli anni Novanta, partecipa a due film: Finalmente soli, diretto da Umberto Marino, in una parte minore, e Fuochi d’artificio, per la regia di Leonardo Pieraccioni nel ruolo di Virginia.

Carriera e curiosità su Milena Miconi: esordi, Bagaglino, fiction

Successivamente, arriva l’esordio televisivo, prima a Un posto al sole, dove è protagonista di una sola puntata, quindi interpreta la serie televisiva S.P.Q.R., diretta da Claudio Risi e Anni ’50, per la regia di Carlo Vanzina nel ruolo di Nadia. Al cinema e alla televisione, alterna il teatro, quindi arriva per lei la partecipazione a un episodio di Don Matteo. Debutta su Canale 5 con il Bagaglino come “primadonna” nel varietà BuFFFoni con Pippo Franco, Leo Gullotta e Oreste Lionello, dopo aver già collaborato con Pier Francesco Pingitore. Il suo diventa uno dei volti femminili più noti e popolari della storia del Bagaglino.

Impegnata ancora in televisione da Sanremo per il programma del 40º Premio Regia Televisiva, che conduce insieme a Daniele Piombi, è nel cast di Carabinieri e poi ancora di Don Matteo. Sono diverse le fiction televisive a cui prende parte nel corso degli anni. Al cinema, invece, partecipa al film Il sottile fascino del peccato, per la regia di Franco Salvia. Prosegue ancora la sua carriera con diverse fiction televisive. Dopo un lungo rapporto di 18 anni, sposa Mauro Graiani nel 2019: i due avevano già avuto 2 figli.