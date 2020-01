Maria Agnes, chi è la 18enne morta a causa di un malore ad un compleanno

Stava festeggiando insieme ad alcuni amici il 18° di due gemelli, quando ha accusato un malore ed è morta. Scopriamo chi era Maria Agnes.

Maria Agnes aveva compiuto 18 anni qualche giorno fa. La ragazza, come da tradizione, per l’occasione aveva organizzato una festa alla quale hanno partecipato gli amici ed i parenti. Sono ancora impresse nella memoria di tutti le foto della neo diciottenne mentre si accinge a spegnere le candeline con un sorriso che illuminava la stanza. Per lei quella festa era l’evento più importante della sua giovane vita. In quella occasione aveva festeggiato il raggiungimento dell’età adulta.

Davanti a lei si dipanava un futuro incerto ma affascinante, come quello di ogni ragazzo. A 18 anni si sogna, s’immagina e si pianifica di avere chissà quale percorso, ma quale sia il risultato è ancora nascosto nell’oscuro procedere del tempo. Purtroppo, però, per questa ragazza residente a Sala di Serino (Avellino), sogni, desideri, paure e incertezze per il futuro sono terminati prima del tempo. La giovane, infatti, è deceduta durante la festa di compleanno di due amici gemelli che si è tenuta qualche ora fa.

Maria Agnes, la diciottenne morta ad una festa di compleanno

La celebrazione era andata per il meglio. I ragazzi avevano mangiato, scherzato e bevuto, dimenticando per una sera i pensieri legati alla quotidianità ed agli imminenti esami di maturità. Si era giunto al tradizionale momento dei video: attimo in cui qualche amico prepara una serie di fotografie che immortala l’amicizia dei festeggiati con i presenti, ma anche l’amore con i genitori e le fasi della crescita. Mentre il filmato andava avanti, Maria Agnes ha accusato un malore e si è accasciata a terra.

Pochi istanti dopo gli amici si sono accorti di cosa era successo ed hanno cercato di darle il primo soccorso mentre altri chiamavano l’ambulanza. Quando i paramedici sono giunti la situazione era tragica. Maria non respirava ed i tentativi di fare riprendere il suo battito con il defibrillatore sono stati vani. L’ipotesi più probabile è che Maria sia morta per cause naturali. In questi giorni comunque verrà effettuata un’autopsia sul corpo che servirà a confermare o smentire questa ipotesi.