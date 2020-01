Lorella Cuccarini, paura per la figlia dopo l’incidente: lacrime e dolore. Ecco cosa è successo a Chiara, la terzogenita della conduttrice tv.

Lorella Cuccarini è una showgirl simbolo degli anni ’80 e ’90, tornata alla ribalta nelle ultime stagioni televisive e ultimamente anche il centro di diverse polemiche politiche per alcune sue dichiarazioni. Ma la ballerina e conduttrice è soprattutto una mamma di 4 figli, una mamma che ha vissuto un momento bruttissimo pochi giorni fa.

Come riporta anche il Settimanale Nuovo, la Cuccarini stava guardando dagli spalti la partita di calcio nella quale giocava Chiara, la sua terzogenita di 19 anni. La ragazza ad un certo punto ha avuto un duro scontro in campo ed è caduta a terra urlando e piangendo per il dolore. Subito c’è stato l’ingresso in campo del medico mentre dagli spalti la mamma era visibilmente preoccupata.

La carriera calcistica di Chiara, figlia di Lorella Cuccarini e Silvio Testi

Chiara gioca nella Roma Calcio Femminile nel ruolo di difensore. L’infortunio avuto poi si è rivelato fortunatamente meno grave del previsto. La ragazza in un’intervista ha spiegato anche come è arrivata a questo sport e come mai non ha seguito le orme della madre: “In passato mi ha fatto provare danza classica, l’hip hop, la breakdance”. Sua mamma ammette: “Ho scoperto il calcio femminile con mia figlia. Prima non sapevo che ci fosse un mondo così bello e anche un po’ bistrattato, ma in questi ultimi anni qualche cambiamento si è già visto”.