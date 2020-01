Settimana ricca al quiz show L’Eredità: chi è e quanto ha vinto finora la campionessa Chiara, insegnante e mamma di due ragazzi.

Ancora una nuova campionessa al quiz show L’Eredità, il più longevo della televisione. Si tratta di un’insegnante, è sposata con Filippo ed ha due figli. Il suo nome è Chiara e viene da Montespertoli, provincia di Firenze.

Leggi anche –> Francesco De Angelis a L’Eredità: chi è il campione

Leggi anche –> L’Eredità, Iole D’Antonio: chi è e cosa fa la nuova campionessa

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Quanto ha vinto l’insegnante Chiara al quiz show L’Eredità

Entrata in gioco in questa settimana, l’insegnante ha sbaragliato la concorrenza e per ben tre volte negli ultimi giorni è arrivata fino in fondo, al gioco della Ghigliottina. Chiara ha numeri da grande campionessa: 3 vittorie nelle ultime quattro puntate e nelle tre volte in cui è giunta alla Ghigliottina, ha racimolato un bel gruzzoletto.

Infatti, la campionessa del quiz show che arriva da Montespertoli ha addirittura vinto consecutivamente per due serate alla Ghigliottina. La prima volta, si è portata a casa poco più di 40mila euro, alla seconda occasione circa 90mila euro. Ieri non è riuscita a fare il tris, ma la doppietta di vittorie alla Ghigliottina le vale 132.500 euro.