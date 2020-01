Celine Dion: grave lutto per la cantante, addio alla madre

Grave lutto per la cantante Celine Dion, addio alla madre Therese: la donna aveva 92 anni ed era considerata un punto di riferimento.

Therese Dion, la madre della superstar del Quebec Céline Dion – e altri 13 figli – conosciuta in tutto il Quebec come “Maman Dion”, è morta. La donna aveva 92 anni. È morta circondata da familiari e amici venerdì mattina.

Qualche giorno fa, con uno straziante post, la cantante aveva ricordato la scomparsa del marito e suo impresario, René Angélil. L’uomo è morto il 14 gennaio di quattro anni fa.

La morte della madre di Celine Dion

La morte della mamma di Celine Dion viene resa pubblica dai media canadesi in queste ore. L’estate scorsa, Claudette Dion, la figlia maggiore di Therese Dion, ha annunciato che sua madre aveva avuto a che fare con diversi importanti problemi di salute, tra cui perdita di memoria e problemi di udito e vista. Nata Marie-Thérèse Tanguay il 20 marzo 1927, la donna è cresciuta a La Tuque con i suoi genitori, fino a quando non ha incontrato Adhémar Dion negli anni ’40. Si innamorarono e si sposarono, ma ebbero difficoltà nei primi anni, perché Adhémar insisteva che non voleva avere figli. Alla fine cambierà idea e la coppia avrà addirittura 14 figli, la più giovane dei quali era proprio Céline.

Di fatto l’artista canadese viene da una famiglia di musicisti: la mamma suonava il violino e il suo papà la fisarmonica. In casa, si cantava spesso insieme. Il brano ‘It was only a dream’, cantato da Celine Dion, fu scritto da sua madre, che lo mandò all’impresario René Angélil, nella speranza di convincerlo a prendere la figlia adolescente sotto la sua ala. Qualche tempo fa, la cantante in occasione della Festa della Mamma aveva dedicato alla madre queste parole: “Ora più che mai, mi rendo conto dell’importanza del ruolo di una madre. Non solo mi hai dato la vita, ma hai anche scritto il mio destino. Ti amo mamma”.