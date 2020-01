Caso Gregoraci a Sanremo: Denny Mendez contro la showgirl – VIDEO

Il Caso di Elisabetta Gregoraci esclusa dal dopo festival di Sanremo condotto da Nicola Savino: Denny Mendez contro la showgirl.

Come noto, Elisabetta Gregoraci non farà parte del cast de “L’Altro festival”, il dopo festival condotto da Nicola Savino e a cui prenderà invece parte la cantante Myss Keta. L’ex di Briatore ha accusato il conduttore di averla esclusa.

Di tutt’altro avviso invece sembra il giudizio di Nicola Savino sulla vicenda.

Nella vicenda, si inserisce Denny Mendez, che ricorda come nel 2002 fu lei a essere esclusa da Sipario, approfondimento del TG4 allora diretto da Emilio Fede. Al suo posto, venne scelta proprio Elisabetta Gregoraci. Scrive l’ex Miss Italia su Instagram: “Capisco benissimo cosa significa quando ti tolgono una possibilità all’ultimo momento. La ruota gira. Per fortuna noi abbiamo altre possibilità, ma non è facile… A quei tempi chiesi cosa era successo e mi dissero che la Gregoraci gli era stata imposta da Briatore. Io dico la ruota gira sempre”.