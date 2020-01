Il Cantante Mascherato, svelata l’identità del Mastino: “Ecco chi è”

Il Mastino Napoletano che sta tenendo banco al Cantante Mascherato ha finalmente un nome e un volto, almeno stando alle ultime indiscrezioni.

Stasera tornerà su Rai 1 Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci con nuovi vip da “smascherare”. Finora, a ben vedere, l’identificazione delle misteriose identità è stata fin troppo facile. E rumors insistenti danno ormai per scontato che dietro alla figura del Mastino Napoletano si nasconda un noto conduttore italiano.

Il vip dietro al Mastino del Cantante Mascherato

Ebbene sì: sotto le vesti del Mastino Napoletano potrebbe esserci il “nostro” Alessandro Greco. Gli indizi che il (finto) quadrupede ha dato su di sé, d’altro canto, suggeriscono e avvalorano un’ipotesi del genere: 1) “Mi piace essere piacevolmente sopra le righe”, 2) “Sono sempre stato più alto e più grosso degli altri”, 3) “Ho la passione per il buon cibo, il buon vino e la pizza”.

Ricordiamo che Alessandro Greco in passato ha sofferto di obesità ed è sempre stato un amante del vino, come lui stesso è solito ricordare. A ciò si aggiunga che, stando agli indizi cumulativi sugli artisti del Cantante Mascherato forniti da Milly Carlucci durante la conferenza stampa, nel cast c’è anche qualcuno che ha condotto programmi televisivi e che ha scritto libri. E Alessandro Greco ha sul curriculum una ventina di conduzioni e un libro scritto a quattro mani con la moglie. Troppe coincidenze perfette per non pensare che il soggetto misterioso sia proprio lui.

