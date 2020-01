Barbara D’Urso “vintage”: mora e irriconoscibile su Instagram – FOTO

La foto amarcord di Barbara D’Urso: mora e irriconoscibile su Instagram, lo scatto “vintage” per mostrarsi quando aveva appena 20 anni.

Sempre più regina della televisione la conduttrice Barbara D’Urso di ritorno dalle ferie e al timone da qualche giorno di Pomeriggio 5. A 62 anni suonati, la presentatrice è ancora in gran forma.

Ma a quanto pare, come tutti del resto, anche lei è stata giovanissima. Così, eccola tirare fuori dal cassetto dei ricordi una foto davvero d’annata e condividerla su Instagram.

Irriconoscibile e appena ventenne: la foto amarcord di Barbara D’Urso

Nei giorni scorsi, si è parlato della conduttrice per un suo presunto flirt: attualmente come noto è single, ma in passato era stata fidanzata anche con nomi illustri del mondo dello spettacolo. Prima Memo Remigi, quindi Miguel Bosé, poi il produttore cinematografico Mauro Berardi. Nel mezzo, avrebbe avuto anche una relazione con Vasco Rossi. Infine Michele Carfora.

Intanto, ecco lo scatto “choc”, come direbbe lei essendo un termine che spesso utilizza introducendo Pomeriggio 5. In questa foto, Barbara D’Urso ha solo 20 anni ed è al mare. Lo scatto “vintage” raccoglie il pieno di like e in molti sostengono che assomigli molto a come è anche oggi. “Sempre stata una bella donna”, aggiunge qualcun altro.