Barbara D’Urso su Instagram: “Nel mio camerino c’è qualcuno che gode”

Nel suo ultimo post Instagram, Barbara D’Urso ha condiviso un video in cui un suo ospite ha dichiarato di aver goduto come un riccio.

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Pomeriggio Cinque‘, Barbara D’Urso ha invitato nel suo salotto un conterraneo. Carmelita, infatti, ha dato spazio in televisione a ‘Matty il biondo‘, undicenne fenomeno virale sul web che dispensa consigli ai coetanei e anche a qualcuno con un minimo di esperienza in più. All’interno del salotto televisivo il bambino ha mostrato una naturalezza fuori dal comune per il contesto in cui si trovava, dispensando battute e mostrando una sicurezza nell’eloquio invidiabile.

Ciò che ha colpito di più la conduttrice e i telespettatori a casa, però, è la frase che la piccola star del web ha pronunciato nel commentare la sua presenza in televisione. Quando gli è stato chiesto quali emozioni provasse, infatti, “Il biondo” ha risposto con disinvoltura: “In questi pochi istanti stavo godendo come un riccio“.

Barbara D’Urso: “Nel mio camerino c’è qualcuno che gode come un riccio”

La stravagante uscita del piccolo Matty ha evidentemente divertito Barbara D’Urso. Il momento è stato infatti riproposto sulla pagina Twitter ufficiale di ‘Pomeriggio Cinque’, la frase è stata poi successivamente ripresa in un video apparso sulla pagina Instragram della conduttrice. Nel breve filmato, commentato in questo modo: “Fermi tutti, nel mio camerino c’è qualcun altro che ha goduto come un riccio… e anche di più”, c’è Denis Dosio che ironizza sull’accaduto. Il ragazzo, infatti, si avvicina alla webcam e dice: “Ho sentito che oggi a Pomeriggio Cinque qualcuno ha goduto come un riccio – prima di continuare trattiene a stento le risate – Eri tu? No, perché se eri tu, anche io sto godendo come un riccio, anche di più”.