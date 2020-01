Wanda Nara, terribile gaffe al GF Vip. L’ira dei fan: “Inqualificabile”

Wanda Nara ha scherzato con Pupo, ma ai telespettatori del Grande Fratello non è sfuggita una frase assai poco carina nei confronti di Barbara Alberti.

Nuovo polverone al Grande Fratello Vip. A sollevare il “caso” stavolta è Wanda Nara, protagonista di una gaffe in diretta che ha mandato su tutte le furie i telespettatori. E’ successo tutto ieri sera, in occasione della messa in onda della terza puntata del reality condotto da Alfonso Signorini.

Lo scivolone di Wanda Nara

Nella casa del Grande Fratello Vip si parlava di baci e Wanda Nara stava scherzando con Pupo quando si sarebbe lasciata sfuggire una frase che non è affatto piaciuta ai telespettatori. La moglie di Mauro Icardi, secondo quanto riportano molti aficionados del reality su Twitter, riferendosi allo stesso Pupo avrebbe detto ironica: “A te tocca Barbara Alberti, voglio vedere come la baci”. Al che la camera avrebbe inquadrato Barbara Alberti, che potrebbe aver sentito il presunto commento.

Apriti cielo. Su Twitter i fan si sono letteralmente scatenati: “Ma cosa sarebbe un’offesa? Cafona”, si legge in uno dei tanti commenti al vetriolo. E ancora: “Ha parlato di Barbara Alberti come se fosse un pegno da pagare. Inqualificabile”. La giornalista e scrittrice chiamata in causa per ora tace. E così pure Wanda Nara. La moglie di Icardi risponderà alle accuse dei follower? E come? Si aspettando aggiornamenti…

EDS