Vincenzo Trimarco, chi è il concorrente di Masterchef: età, lavoro, curiosità

Vincenzo Trimarco: tutte le curiosità del concorrente di Masterchef con numerosi dettagli sulla carriera e vita privata

Vincenzo Trimarco, 65 anni, è un doganalista ed originario di Salerno. L’uomo è uno dei concorrenti di Masterchef e sul sito ufficiale del programma di Sky svela che la sua passione per la cucina risale fin da piccolo quando andava spesso in cerca di cibo. Molto silenzioso ai fornelli, ama sperimentare nuovi piatti studiandoli mezz’ora prima. Poi ha svelato il suo sogno: “Normalmente dal ristorante si vede il mare, ma io dal mare vedrò la terra! Vorrei tanto avere la possibilità di farmi un caicco attrezzato con cucina e qualche tavolo, per far gustare ai miei ospiti i miei piatti. Chi lo sa…”.

Vincenzo Trimarco chi è il concorrente di Masterchef: i sogni

Il piatto preferito sono I mezzi paccheri con tonno e pesce spada freschi, mentre quello che evoca più ricordi è pasta e fagioli… con le cozze! Il suo chef preferito – svela -da bravo campano è Antonino Cannavacciuolo. Ama cucinare sempre con l’olio, che non manca mai in cucina. Poi ha rivelato un aneddoto particolare: “Durante i preparativi per un pranzo di Natale una volta un capitone dimenandosi riuscì a scappare dalla bacinella in cui era contenuto e si nascose dietro il lavandino. Io e mio padre cercammo di stanarlo muniti di manico della scopa!” Sposato, ha una figlia, che lo ha sempre sopportato. Ama New York e le arti marziali.