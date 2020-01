Uomini e Donne, panico in studio, Lorenzo Riccardi perde la testa. Lite furiosa durante la puntata di questo pomeriggio tra l’ex tronista, e ora opinionista del programma, e Carlo Pietropoli.





Non è riuscito a mantenere la pazienza. Così durante la messa in onda della puntata di questo pomeriggio di Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi si è fatto prendere dal nervoso ed è esploso contro il tronista Carlo Pietropoli.

Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi alza i toni contro Carlo Pietropoli

Subito dopo essere stato escluso dal cast del Grande Fratello Vip, Lorenzo Riccardi è ora divenuto il nuovo opinionista della trasmissione condotta da Maria De Filippi. Come è tipico del proprio carattere, l’ex tronista non sa tenersi nulla per sé di ciò che pensa. Ed è avvenuto oggi che le sue opinioni lo abbiano condotto ad un durissimo scontro con il nuovo tronista, Carlo Pietropoli.

E’ stato proprio quest’ultimo che ha accusato le proprie corteggiatrici di non essere abbastanza mature e di avere un carattere poco stimolante, additandole anche come “oggetti da comodino”.

Le parole di Carlo hanno suscitato le reazioni negative delle dirette interessate ma anche di moltissimi altri in studio, tra i quali appunto Lorenzo. L’ex tronista infatti ha accusato Carlo di essere un “babbo” e di non sapersi comportare con le proprie corteggiatrici. Carlo si è a quel punto alzato dalla propria poltrona andando contro Lorenzo e accusandolo di fare il “fenomeno”. Lo scontro tra i due è stato talmente duro che si è pensato si arrivasse alle mani. Lorenzo ha quindi rincarato la dose, ricordando a Carlo quanto i social non nutrano grande simpatia per lui e nei suoi confronti cali di giorno in giorno il consenso del pubblico da casa. Le scintille scoppiate tra i due hanno fatto pensare che mancasse davvero poco ad uno scontro fisico, che fortunatamente è stato però scongiurato.