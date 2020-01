Stefano De Martino, il gesto inaspettato coglie i fan di sorpresa

Stefano De Martino spiazza i suoi fan compiendo un gesto inaspettato che cancella in parte una caratteristica unica a cui tutti erano abituati.

Tra tutti quelli che hanno calcato lo studio di ‘Amici‘, Stefano De Martino è forse il ballerino che ha avuto maggiore successo. Nei primi anni ha ampliato le sue partecipazioni a spettacoli teatrali e televisivi, ma con il passare del tempo ha deciso di voltare pagina e tramutarsi in un conduttore. La prima esperienza è stata come inviato de ‘L’Isola dei Famosi‘, durante la quale ha compreso che quella del conduttore poteva essere una carriera adatta a lui.

Il successo arriva lo scorso anno, quando viene scelto come conduttore di un programma comico su Rai Due -Made in sud- e strabilia il pubblico sia per la capacità di tenere il palco che per le sue abilità canore. Quando non lavora, Stefano mantiene un rapporto costante con i suoi fan tramite il profilo Instagram che conta milioni di appassionati follower. Proprio sulla sua pagina personale De Martino ha rivelato a tutti una sorpresa. Un gesto inaspettato che ha colto tutti di sorpresa.

Stefano De Martino cancella uno dei suoi tatuaggi più amati

Appassionato da sempre dei tatuaggi, Stefano De Martino ne ha diversi sul corpo, uno dei quali sulla mano. Su questo si può leggere la scritta “Sui generis” adornata da due rami di alloro. Il tatuaggio è molto noto ai fan ed uno di quelli a cui il ballerino/conduttore era da sempre più attaccato. Ma in queste ore l’artista ha fatto vedere ai fan di aver preso la difficile decisione di cancellarlo. Stefano ha comunicato il gesto tramite delle stories su Instagram sotto le quali è possibile leggere: “Fare tatuaggi fa male, farli togliere fa molto male”.

Com’è possibile notare dalle foto, le bende sulla mano del compagno di Belen sono poste in corrispondenza con il tatuaggio di cui sopra ed un altro – raffigurante una piccola ancora – che Stefano aveva sull’anulare. Quale sia stato il motivo che abbia indotto De Martino a cancellare quel tatuaggio ed il significato che esso simboleggiava non è dato saperlo. Potrebbe essersi semplicemente stancato, oppure essere stato costretto per ragioni lavorative.