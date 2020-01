Stasera in tv – Stati Generali: anticipazioni e ospiti di oggi, 16 gennaio

Oggi, 16 gennaio, Stati Generali di Rai3 giunge all’ultima puntata e per l’occasione tante saranno le sorprese escogitate da Serena Dandini: tutti gli ospiti e le anticipazioni su stasera

Oggi in prima serata su Rai 3 si concluderà Stati Generali e Serena Dandini per l’occasione ha in serbo più di un asso nella manica. Il programma che prende spunto dall’attualità e la reinterpreta in chiave satirica, inizialmente, ha stentato in fatto di share ma poi ha dimostrato di essere all’altezza della rete che lo ospita. Lo show avrà inizio alle ore 21.20, ovviamente su Rai 3.

Vediamo chi ci sarà e cosa accadrà in puntata.

A Stati Generali, ospiti, cast e cosa accadrà nell’ultima puntata:

che interpreta la Piripicchia del Pd (stasera parlerà delle problematiche interne al partito); Cinzia Leone presterà il volto alla Signorina Vaccaroni;

sarà il Presidente del Lillo , torna con il suo tuttorial;

tornerà nei panni di Winona la Rider; Germana Pasquero , che interpreta Franca Leosini, con le sue Storie Maledette metterà sotto torchio proprio Winona la Rider;

, che interpreta Franca Leosini, con le sue Storie Maledette metterà sotto torchio proprio Winona la Rider; Edoardo Ferrario torna in studio nel ruolo di Alessandro Di Battista e di Massimo Stima, con i suoi fantasiosi sondaggi;

torna in studio nel ruolo di Alessandro Di Battista e di Massimo Stima, con i suoi fantasiosi sondaggi; Carlotta Natoli , con la rubrica Donne nel Tempo;

, con la rubrica Donne nel Tempo; il duo musicale Legge e Bacchelli, ossia Elio e Rocco Tanica ;

; Federica Cacciola nei panni di Martina Dell’Ombra annuncerà la sua partecipazione a Sanremo 70;



nei panni di Martina Dell’Ombra annuncerà la sua partecipazione a Sanremo 70; i The Pills, i comici di YouTube nella loro puntata nella puntata di Ai confini de tipo adesso;

Gustav e Luca , con le loro inchieste;

, con le loro inchieste; TG Lercio

Elianto, con la sua sigla finale improvvisata

con la sua sigla finale improvvisata Valerio Mastandrea, reciterà il monologo I figli ti invecchiano (scritto da Mattia Torre);

reciterà il monologo I figli ti invecchiano (scritto da Mattia Torre); la band musicale The Los Paparos;

l’attrice Emanuela Fanelli;

l’attrice Cristiana Capotondi che sarà accompagnata dalle atlete del calcio femminile e dalla CT della Nazionale.

