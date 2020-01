Selene Barbuscia | la madre accusa il fidanzato | “Ammazzo anche te”

La giovane Selene Barbuscia era stata trovata priva di vita all’interno di un palazzo fatiscente ad Olbia. La madre accusa il suo ex, che replica.

Nel corso della scorsa estate Selene Barbuscia venne ritrovata morta all’interno di un appartamento di Olbia. Null’altro si sa sulla vicenda drammatica di questa 31enne che, a detta della mamma, ha sempre frequentato amicizie sbagliate e si è contraddistinta per un carattere irrequieto.

Ma proprio sua madre non è affatto convinta che la morte della figlia sia da attribuire ad un suicidio. Era intenzione di questa ragazza sistemare una volta per tutte la propria vita, trovando un lavoro e riprendendosi il figlio avuto da una relazione finita male. Due giorni prima che morisse, il 4 luglio, Selene Barbuscia aveva espresso forti preoccupazioni a sua madre per via della presenza di quattro persone che volevano farle del male. inoltre avrebbe anche presentato una denuncia. A ‘Chi l’ha Visto’ sua madre parla di questa vicenda ed invita chiunque conosca qualcosa a parlare.

Selene Barbuscia, la madre accusa l’ex fidanzato della vittima

Il luogo dove Selene è morta è un appartamento situato in un palazzo in stato di abbandono. Si trovava a terra, a braccia alzate. Un esame autoptico ha stabilito che c’era la presenza di dosi ingenti di stupefacenti iniettate tramite endovena. “Ma lei aveva il terrore degli aghi”, fa sapere la madre, che puntualizza anche come mancassero 1400 euro portati via presumibilmente da chi ha portato Selene alla morte. “Lei mi disse ‘Mamma aiutami, mi vedrai morta. Sono in quattro ed io sono sola’. Ho la certezza che l’abbiano picchiata, questi sconosciuti. Che l’abbiano tirata per i capelli e sbattuta in terra”. Si parla di foto del cadavere davvero impressionanti, e c’è chi riferisce di una lite con il suo ex fidanzato.

L’uomo si difende e nega qualsiasi aggressione

Sempre la madre della ragazza morta riferisce di essersi recata da quest’uomo, dal quale però ha ricevuto solo minacce ed anche una ferita. “Mi ha detto che avrebbe ammazzato anche me. Sembrava posseduto. mi ha sbattuto il cancello contro un ginocchio e ho dovuto sottopormi ad intervento chirurgico”. Ma l’ex di Selene sempre a ‘Chi l’ha Visto’ fornisce un’altra versione. “Quella donna ha fatto irruzione in casa mia con un martello ed un coltello. Mi sono soltanto difeso. Non ho mai picchiato Selene, ma lei era una grande bugiarda”. La madre della vittima però ha fatto sapere che non si arrenderà fino a quando non verrà a conoscenza della verità.