Nathalie Guetta: il matrimonio fallito con un giovane cubano

Nathalie Guetta, cosa c’è da sapere: carriera e vita privata dell’attrice, il matrimonio fallito con un giovane cubano Yudiel Sanchez.

Nata a Parigi, la sorellastra di David Guetta e del giornalista e politologo Bernard Guetta, Nathalie Guetta è nota nel nostro Paese per essere una delle protagoniste di Don Matteo.

L’attrice è stata sposata con il cubano Yudiel Sanchez ma qualche tempo fa i due si sarebbero separati.

Il matrimonio di Nathalie Guetta con Yudiel Sanchez

In un’intervista a ‘Vieni da me’, pur non parlando direttamente del matrimonio, l’attrice ha raccontato: “Non sono riuscita a essere una moglie, né una mamma né una nonna, quindi m’è rimasto questo: sono un’attrice. E una buona amica! Sono una super buona amica… Mi è dispiaciuto immensamente non essere una moglie né una mamma perché io puntavo solamente a questo”.

Il matrimonio tra la sorellastra di David Guetta e il marito cubano è durato soltanto 5 anni e lei ne ha sofferto molto, come si recepisce anche dalle parole che ha usato nell’intervista a Caterina Balivo. La coppia ha vissuto per circa 10 anni a Parigi e lui è di ben 17 anni più giovane di lei. Attualmente, la donna è single e non sembra essere interessata ad altro che ai suoi impegni professionali.