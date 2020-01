Morto Pietro Migliaccio | il celebre nutrizionista scomparso nella notte

È morto Pietro Migliaccio, famosissimo nutrizionista e volto televisivo molto apprezzato. Il decesso avvenuto a Roma nel corso della notte.

È morto il professor Pietro Migliaccio. Il decesso del celebre medico dietologo e nutrizionista ha avuto luogo nella sua abitazione a Roma. Il professor Migliaccio è morto nel corso della notte.

Era diventato molto famoso non solo per le sue apprezzate pubblicazioni in ambito di alimentazione, ma anche per le numerose partecipazioni a svariati programmi televisivi, nel corso dei quali illustrava quelle che erano le sue teorie in materia. Teorie tra l’altro condivise dal mondo scientifico di riferimento. Trai tanti messaggi che stanno arrivando nei confronti del compianto professionista spicca quello di Barbara Palombelli. La giornalista e conduttrice di ‘Forum’ ha scritto sui social network quanto segue. “La scomparsa del professor Pietro Migliaccio lacia un vuoto immenso. Con 50 anni di consuetudini familiari, affetto, amicizia, assistenza professionale e tanti momenti meravigliosi vissuti insieme. Lo ricorderò oggi in tv”.

Morto Pietro Migliaccio, tantissime le attività svolte in carriera

Il professor Migliaccio era originario di Catanzaro ed aveva conseguito la laurea all’Università La Sapienza di Roma in Medicina e Chirurgia. Era libero Docente in Scienza dell’Alimentazione e Specialista in Gastroenterologia, oltre che esperto in Auxologia. Collaborava con diverse università italiane per divulgare la propria competenza come nutrizionista e dietologo clinico, oltre a svolgere anche attività didattica ed a prendere parte a svariati seminari e conferenze. Inoltre ha ricoperto il ruolo di ricercatore dell’Istituto Nazionale della Nutrizione, attuale INRAN – Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, attuale CRA.NUT. Il tutto per più di 25 anni. Tantissimi anche gli articoli scritti di proprio pugno per giornali e riviste, sempre in ambito alimentare. Era presidente della Società Italiana di Scienze dell’Alimentazione (S.I.S.A) dal 12 marzo 2010, per poi rivestire la carica di presidente onorario.

