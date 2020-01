Conosciamo meglio la storia Maria Teresa Ceglia: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della concorrente di Masterchef

Maria Teresa Ceglia, 31 anni, originaria di Cerignola, è una consulente finanziaria che vive attualmente a Milano. Molto appassionata di cucina visto che dalla zia e dalla nonna riusciva a collaborare con la pasta fresca. Trasferitasi a Milano per studiare, ha iniziato a cucinare per coinquilini e amici a cena. Anche durante le vacanze natalizie, riusciva ad organizzare cene con tutti i suoi amici. Ora la partecipazione a MasterChef, ecco i motivi come ha svelato della partecipazione sul sito ufficiale del programma di Sky: “Ho investito tantissimo tempo della mia vita nel lavoro. Volevo essere riconosciuta come una donna in carriera, una gran professionista, volevo scalare subito le tappe: ho messo però la testa dei numeri e mi sono dimenticata di una cosa che per me era importante, la cucina, soprattutto perché fa parte delle mie radici. Ecco, per me MasterChef è un ritorno alle mie radici. Ho un sogno nel cassetto che spero di realizzare dopo questa esperienza”.

Maria Teresa Ceglia chi è la concorrente di Masterchef: sogni

Maria Teresa si presenta come una persona ambiziosa e che si dà degli obiettivi raggiungibili. Il suo piatto forte è il risotto con crema di zucca, nocciole e liquirizia. S’ispira a diversi chef coome Antonino Cannavacciuolo, Davide Oldani, Matias Perdomo, Isabella Potì e Andrea Berton. Ama cucinare con spezie di ogni tipo: dai chiodi di garofano, al cardamomo, al cumino, all’anice stellato. Sposata con Francesco, lo stesso uomo crede molto in lei. Ascolta tanta musica, come il Rock anni ’80, tipo Dream Theater, Queen, Guns N’ Roses o Pink Floyd.