Investito e ucciso | auto travolge uomo sul ciglio della strada

Un uomo investito e ucciso da un’auto in corsa. Il conducente non ha visto la vittima e l’ha travolta in pieno, causandone la morte sul colpo.

Un uomo investito e ucciso mentre percorreva a piedi lungo la via Emilia. Il fatto è accaduto in provincia di Rimini, presso le cave Pesaresi. La vittima aveva 63 anni e stava percorrendo un tratto purtroppo non bene illuminato. Questo ha fatto si che un’auto che arrivava a velocità probabilmente sostenuta lo travolgesse. Il tutto ha avuto luogo nel pomeriggio di mercoledì verso le ore 18:00, con il veicolo in questione identificato con una Mercedes Classe A. Il colpo è stato molto forte, tale da provocare la morte sul colpo dell’uomo investito e ucciso. L’impatto ha fatto si che la vittima venisse colpita dal cofano per poi franare sul parabrezza e da qui sull’asfalto. Tempo qualche secondo e ha perso la vita. Inutile l’intervento seppur tempestivo dei soccorritori.

Investito e ucciso, il conducente è sotto choc

Il personale sanitario del 118 non ha potuto fare niente per salvargli la vita. Sono accorse anche alcune pattuglie della Polizia Stradale, con la chiusura di parte della carreggiata al traffico, al fine di poter svolgere i rilievi del caso come da prassi. Ricoverato in stato di choc in ospedale il conducente della Mercedes.

