Investito e ucciso | attraversa la strada ed è la fine | impatto fatale

Va per attraversare la strada e muore: uomo investito e ucciso nel giro di pochi secondi, sotto choc il conducente dell’auto.

C’è stato un grave episodio stamattina con un uomo investito e ucciso in Campania. Si tratta di un 48enne originario di Montesarchio, coinvolto in una tragica dinamica lungo la Strada Statale Appia.

Il fatto è avvenuto a Tufara Valle, in provincia di Avellino. La vittima è stata travolta da una Fiat Punto mentre stava attraversando la carreggiata. Purtroppo è risultato vano qualunque tentativo da parte dei soccorritori di rianimare l’uomo, morto sul colpo. Subito sono intervenuti i carabinieri di stanza nella vicina San Martino Valle Caudina, per effettuare i rilievi del caso. La rimozione del corpo ed i lavoro da parte dei militari hanno causato un forte rallentamento del traffico. Il cadavere dell’uomo investito e ucciso si trova attualmente in obitorio a Rummo.

Investito e ucciso, il conducente dell’auto è sotto choc

L’auto che lo ha travolto risulta invece sotto sequestro, in attesa di accertamenti da parte delle forze dell’ordine. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto. Il conducente della stessa vettura però sembra incolpevole ed è stato ricoverato in ospedale sotto stato di choc.

