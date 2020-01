Grande Fratello Vip, concorrente parla della D’Urso: “Senza luci e trucco…” – VIDEO

Al Grande Fratello, Rita Rusic ha spiegato come inquadrature e luci cambino l’aspetto di chi sta in tv ed ha fatto l’esempio di Barbara D’Urso.

Ieri alcune concorrenti del Grande Fratello Vip si lamentavano del fatto che all’interno della casa non appaiano sempre al massimo del loro splendore. Il motivo di questa differenza rispetto alle altre apparizione televisive, spiegavano, è legato al tipo di inquadrature e di luci che ci sono all’interno dell’appartamento. D’altronde al GF le telecamere sono fisse e le luci sono quelle di un normale appartamento.

Per fare capire agli altri a cosa si riferissero, Adriana Volpe ha parlato di come cambia aspetto in base a luci e inquadrature una presentatrice Rai, mentre Rita Rusic ha fatto l’esempio di Barbara D’Urso, dicendo: “Ma poi conta fino un certo punto. Prendi anche Barbara D’Urso, magari senza luci e le inquadrature non giuste è diversa, ma l’importante sono i contenuti”. Sui social gli utenti hanno preso la frase come una frecciata nei confronti della conduttrice, ma probabilmente le sue parole sono state fraintese.

