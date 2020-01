Gianna Meccariello, chi è la concorrente di Masterchef: età, lavoro, curiosità

Conosciamo meglio la storia di Gianna Meccariello: tutte le curiosità sulla carriera e vita privata della concorrente di Masterchef

Gianna Meccariello, 29 anni, originaria di Bolzano è una commessa con la passione per il canto. Fin da piccola si appassiona alla cucina assieme alla nonna che cucinava il ragù. Ai microfoni Masterchef ha espresso tutta la sua felicità: “Guadagnare questo grembiule è stata una sorpresa: avevo ricevuto delle critiche e sentivo che non c’era posto per me nella MasterClass. Quando i giudici hanno urlato il mio nome ho provato un’emozione fortissima! Per me rappresenta un punto di partenza: spero che questa esperienza mi permetta di realizzare il mio sogno nel cassetto: aprire una tavola calda, una gastronomia, dove poter mangiare qualcosa di buono al volo o portarselo a casa”.

LEGGI ANCHE >>> Stasera in tv – Masterchef Italia 9: giudici e anticipazioni di oggi 16 gennaio

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Gianna Meccariello chi è la concorrente di Masterchef: i sogni

La stessa Gianna dice di essere molto emotiva e ha sempre paura di sbagliare. Il suo piatto forte è la parmigiana di melanzane, mentre quello che le evoca più ricordi è la pasta e fagioli di mia nonna. Lo chef a cui s’ispira è Antonino Cannavacciuolo perché condividono la passione per le cremine. Nella sua cucina non manca mai l’uovo visto che lo ritiene molto versatile con cui puoi realizzare piatti dall’antipasto al dolce. Ragazza ottimista ed è molto sensibile. Ai microfoni di Masterchef ha svelato un aneddoto particolare: “Una volta stavo preparando una vellutata di porro e patata, sono andata al frullatore per mixarla e quando ho tolto il boccale mi si è aperto anche il tappino ed è caduta a terra… potete immaginare che disastro sul pavimento!” Non è fidanzata, è molto innamorata di se stessa. Ama la musica e cantare ai karaoke.